株式会社モントワールは、「おやつDays〜日々の生活にちょっとの幸せを〜」をコンセプトに、お菓子シリーズ「みんなのおやつ」を2025年9月よりリニューアル発売いたしました。パッケージデザインを刷新し、新たに上位ラインを加えた2つの価格ラインナップで、より選ぶ楽しさが広がります。馴染みのある定番お菓子から地域で愛されるご当地菓子など、約80品の豊富なラインナップが魅力です。 モントワール「みんなのおやつ」リ