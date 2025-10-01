ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２９日、プレーオフ、ワイルドカードシリーズ（３回戦制）第１戦を翌日に控え、二刀流メニューで調整した。ロバーツ監督がこの日の記者会見で、１勝１敗になった場合の第３戦で大谷を先発で起用すると明言した。二刀流右腕はフリー打撃中のフィールドで３０分間のキャッチボールを行い、投球の感覚を確認。何度も笑顔を見せるなど、終始リラックスした様子だった。連覇を目指すド軍が本拠