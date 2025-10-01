２４日に右肩痛から復帰したばかりのドジャース・佐々木朗希投手（２３）のワイルドカードシリーズ登録メンバー入りが２９日、確実となった。配置転換により、復帰後は中継ぎで２試合に登板しただけだが、ロバーツ監督は「最終決定ではないが、彼はロースターに入ると思う。信頼できる投球をしている」と発言した。会見では第２戦先発に山本を、１勝１敗になった場合の第３戦先発に大谷を指名。ＰＳの舞台で日本人リレーが実現