先月30日夜、東京・町田市で76歳の女性が自宅マンションの外階段で男に包丁で刺される事件があり、女性はその後死亡しました。逮捕された男は「誰でもいいから殺そうと思った」などと供述しているということです。警視庁によりますと、先月30日午後7時すぎ、町田市中町のマンションで「家族が何者かに腹部を複数回刺されている」と110番通報がありました。マンションの外階段で、住人の秋江千津子さん76歳が腹を包丁で刺されていて