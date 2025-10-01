1日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比150円安の4万4780円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万4932.63円に対しては152.63円安。出来高は9280枚となっている。 TOPIX先物期近は3106ポイントと前日比31ポイント安、TOPIXの現物終値比は31.6ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 4