巨人の田中将が３０日の中日戦に先発し、６回２失点で勝利投手となり、日米通算２００勝の大台に到達した。日米通算での達成者は野茂英雄（米ドジャースなど）、黒田博樹（米ヤンキースなど）、ダルビッシュ有（現米パドレス）に続き、史上４人目となった。巨人４―２中日巨人が競り勝った。一回に中山の２点二塁打などで３点を先取。田中将が６回２失点と粘り、七回から４投手の継投で逃げ切った。中日は四回以降１安打止まり