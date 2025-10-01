ロシアがウクライナ4州の一部を一方的に併合してから3年となる中、ウクライナ東部ドニプロペトロウスク州でロシア軍のドローン攻撃があり、これまでに16人が死傷しました。地元当局は9月30日、ドニプロ市がロシア軍のドローン攻撃を受けたと発表しました。大学や医療センターなど民間施設が被害を受け、これまでに1人が死亡、15人が負傷したということです。ゼレンスキー大統領は自身のSNSで、「昼間に民間インフラを狙った容赦な