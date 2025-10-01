ボートレース住之江の「第５４回飛龍賞競走」が１日に開幕する。篠原晟弥（２４＝福岡）が手にした２８号機は、近況で２連率３３％以上の動きを見せている好調機。「ちょっと乗りづらいけど、足は普通くらい。木場（悠介）さんと足併せして直線は変わらないが、ターン回りは自分の方が少し良かった」と前検の感触はまずまずだった。前節の平和島で優出。２０２６年前期適用勝率もキャリアハイとなる６・０９と好調だ。「上り