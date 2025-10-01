２９日、田んぼで歌い踊り、中国農民豊収節を祝う村民。（重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶10月1日】中国重慶市璧山区の将軍村で29日、第5回「農村芸術祭」が開幕した。秋の収穫を祝う「2025年中国農民豊収節」の一環で、内容はパフォーマンスの公演や農産物販売、飲食・宿泊関連、体験コーナーなど多彩。例年5万人以上が訪れ、総売上高は800万元（1元＝約21円）を超え、周辺の農家約千世帯に恩恵をもたらしている。２９日