都内に数多く設置されている、アニメやマンга等がデザインされたご当地マンホールの魅力を発信する「TOKYOデザインマンホール展示会」が開催されます。2025年10月4日(土)と5日(日)の2日間限定で、池袋の「アニメ東京ステーション」にて開催。都内のデザインマンホールのレプリカやマップなどが一堂に会する貴重な機会です。 TOKYOデザインマンホール展示会 開催日：2025年10月4日(土) 11:00〜19:002025年10月5日(日) 1