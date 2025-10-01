韓国出身の4人組ガールズグループ「CRAZANGEL(クレイズエンジェル)」が、大阪での初来日ショーケースを大成功におさめ、待望の東京でのLIVE開催を決定しました。2025年10月29日(水)と30日(木)の2日間、池袋W:IKE329ホールにて公演を行います。ライブステージはもちろん、ゲームやトークなどファンと楽しめる時間も予定されています。 CRAZANGEL(クレイズエンジェル) 東京LIVE 【公演情報】日時：2025年10月29日(水