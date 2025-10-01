京都発・マーブルデニッシュ専門店『グランマーブル』は、博多の老舗『チョコレートショップ』とコラボレーションした限定マーブルデニッシュ「ミルキーショコラ」を開発。2025年10月1日(水)から10月7日(火)までの期間限定で、大丸福岡天神店 本館地下2階 イベントスペースにて販売します。職人の手仕事が出会い、ここでしか味わえない特別な逸品が誕生しました。 グランマーブル マーブルデニッシュ「ミルキーショコラ」