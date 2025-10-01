豆蔵デジタルホールディングスは、2025年10月1日に、会社全体を横断するAI事業の中核組織として「AIテクニカルセクター」を新設します。AIの急速な進展に対応し、AI技術を活用した新たな価値創造と産業界全体のデジタルトランスフォーメーション(DX)を強力に牽引していくための戦略的な組織です。子会社の統合を機に、AI領域のスペシャリストを集約し、各サービスとの連携を一層強化していきます。 豆蔵デジタルホールディン