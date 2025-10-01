パドレスの松井裕樹投手（29）が、30日（日本時間1日）に行われるカブスとのワイルドカードシリーズ（WCS）の登録メンバーから外れた。試合前に登録メンバー26人が発表され、ダルビッシュ有投手の名前はあったものの、松井の名前はなかった。2年目の今季は61試合の登板で3勝1敗1セーブ、防御率3.98とフル回転し、昨年、ドジャースとの地区優勝決定シリーズに登板するなどポストシーズンは経験済みだったが、登録から外れた。