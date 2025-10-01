◆米大リーグワイルドカードシリーズ第１戦カブス―パドレス（３０日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）パドレスが３０日（日本時間１０月１日）、ワイルドカードシリーズの登録メンバー２６人を発表し、第３戦に先発予定のダルビッシュ有投手（３９）は順当に名を連ねたが、レギュラーシーズンで６１試合に登板した松井裕樹投手（２９）は外れた。地区シリーズに進出した場合か、故障者が出た場合には入れ替えは可