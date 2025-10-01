アメリカのトランプ大統領は先月29日、イスラエルのネタニヤフ首相と会談し、パレスチナ自治区ガザ地区での停戦に向けた20項目の包括的和平案で合意したと発表しました。イスラエル社会はこの動きをどう見ているのか、専門家を取材しました。エルサレム・ヘブライ大学ガイル・タルシール教授「ここ数か月、イスラエル人の70％超が、まさにこの合意を望んできた。ネタニヤフ政権にこの和平案を受け入れさせるトランプ氏の動きを、