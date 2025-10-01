中国の習近平国家主席は、今月（10月）議論される今後5年間の経済政策の策定に力を入れる考えを強調しました。中国の建国記念日にあたる「国慶節」を10月1日に控え、習近平国家主席は建国76年を祝う式典で演説を行いました。この中で習近平国家主席は、アメリカのトランプ政権を念頭に「今年に入り複雑な情勢に直面しながら、改革を一層深化させ、質の高い発展を推し進め、成果をおさめた」と強調。2030年までの今後5年間の経済政