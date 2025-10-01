ボートレース下関の「ＢＴＳ山口あじすオープン１４周年記念」は３０日、予選２日目が行われた。坂元浩仁（３９＝愛知）は初日３着で迎えた２日目前半７Ｒ、３枠からコンマ０９のスタートを決めると１Ｍまくり差して２着と好調だったが、後半１１Ｒは５枠から６着に終わった。４０号機も「合っていなかった。ターンで押していなかった。初日の状態にペラを戻してみる」と足落ち。３日目以降に向けて立て直しを図る。当地は