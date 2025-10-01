エルヴィス・プレスリーやザ・ビートルズの曲を大声で一緒に歌うことで、肺疾患の痛みが和らぐ可能性があるという。豪メルボルンのモナシュ大学と英ケンブリッジ大学が行った世界初の研究、オンラインでのグループ歌唱療法で、慢性閉塞性肺疾患（COPD）および間質性肺疾患（ILD）患者の生活の質が向上したことが判明した。オーストラリア全土の患者101名を対象とした今回の研究では、半数のグループが12週間の「シンフォニア」歌唱