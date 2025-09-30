日本時間２３時００分に米コンファレンスボード消費者信頼感指数（9月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 コンファレンスボード消費者信頼感指数（9月）23:00 予想96.1前回97.4（コンファレンスボード消費者信頼感指数)