（NY時間11:19）（日本時間00:19） エクソンモービル＜XOM＞112.53（-1.69-1.48%） エクソンモービル＜XOM＞は、全世界で約２０００人の人員削減を計画している。ブルームバーグが関係者の話として伝えた。長期的な再編計画の一環として、小規模なオフィスを地域の拠点に集約する。 この削減は全従業員のおそよ３－４％に相当し、全社的に進めている効率化措置の一部だとウッズＣＥ