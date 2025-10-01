その後、為替市場はドル安の動きは一服しており、ドル円は１４７．９０円付近、ユーロドルは１．１７３５ドル付近での推移となっている。米政府機関閉鎖への警戒感から本日のドルは売りが優勢となっている。月末期末のフローとも相まっているようだ。 アナリストからは、米議会がつなぎ予算で合意に達しなくても、ドルはそれほど影響を受けないではとの指摘も出ている。米政府機関閉鎖により今週の米雇用統計の