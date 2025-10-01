きょうも為替市場はドル安が優勢となる中、ポンドドルは買い戻しが続いている。ただ、一時１．３４６５ドル付近まで上昇する場面が見られたものの、基本的には１．３４ドル台での上下動に変化はない。一方、ポンド円はドル円とともに売りが続いており１９８円台まで下落。２１日線を下放れしており、２００円から遠ざかる展開が続いている。 ポンドに関しては、リーブス英財務相が１１月２６日に公表する秋季予算案に