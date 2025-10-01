アメリカのトランプ大統領は先月30日、パレスチナ自治区ガザ地区での戦闘終結に向け提示した計画について、イスラム組織ハマスの回答期限を、3日間から4日間とする考えを明らかにしました。トランプ大統領は先月29日、ガザ地区の戦闘終結やその後の統治などに関する包括的な計画を提示し、イスラエルが同意しました。これを受けトランプ氏は先月30日、ハマスの回答期限を、3日間から4日間とする考えを示しました。トランプ大統領「