U-17日本代表候補の大阪合宿4日目の30日、MF姫野誠(千葉U-18)は左サイドからの左足クロス、右サイドからの右足クロスでも質の高いボールを上げて味方のシュートシーンを創出していた。「右も左も蹴れる、ボール扱えるっていうのは自分の武器の1つでもあるので」という姫野は、ゴールに繋がるようなクロスの本数を増やし、「毎回両足でできるようになれば、もっと左右両サイドで使える選手になる」と見据える。今回のU-17日本代