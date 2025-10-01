ドジャース・山本が1日（日本時間2日）のWCS第2戦に先発することが決まった。ロバーツ監督が「2戦目は山本が先発する」と明言した。「3戦目はない」と2連勝で地区シリーズ進出を決めたい願望を語った上で「もし3戦目がある展開になれば大谷が先発する」と話した。2連勝突破できれば、4日（同5日）のフィリーズとの地区シリーズ初戦に大谷が先発する。この日の山本は登板2日前恒例のブルペン投球で力強い球を投げ込んでいた。