ＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」（月〜金曜・後１時５５分、ＣＢＣ制作）の上半期の個人全体視聴率が３０日、発表され、関東、名古屋、関西の３地区で２・４％を記録し、３地区全てで同時間帯トップを獲得した（ビデオリサーチ調べ）。関東地区は日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（司会・宮根誠司）と並び、トップタイ。３期連続で１位に輝いた。名古屋地区は歴代最高記録。６期連続１位で、占