シュシュは、オリジナル似顔絵アイテムブランド「WORLD1(ワールドワン)」との共同開発商品の第三弾として、プロフィールムービー「CLASSIC MOVIE(クラシックムービー)」の提供を2025年9月29日より開始しました。人気イラスト作家フジエシュンスケ氏による、手描きの水彩画が温かみと品格を演出するムービーです。式の雰囲気やストーリーに合わせて構成を自由に選べ、思い出深く感動的な映像が仕上がります。 シュシュ プロフ