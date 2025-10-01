不動産投資クラウドファンディングサービス「COZUCHI(コヅチ)」が、2025年9月をもってサービス開始から4周年を迎えました。「投資家とフェアであること」を理念に掲げ、累計投資額1,150億円超・会員数9万人以上(2025年8月末時点)と、着実に成長を続けているサービスです。 「COZUCHI(コヅチ)」4周年 少額から気軽に不動産投資に参加できる新しい投資手法として注目を集める、不動産投資クラウドファンディング。そ