レオフォトジャパンから、写真家や映像制作者から高い評価を受けているLeofoto「G4 ギア雲台」に、待望のシルバーエディション「G4(SV)」が登場。精密な操作性と高い剛性はそのままに、アルマイトによる美しいシルバー仕上げで、撮影現場に新しい存在感と洗練されたスタイルをもたらすプロフェッショナル向けの機材です。 レオフォトジャパン ギア雲台「Leofoto G4 ギア雲台 シルバーエディション(G4-SV)」 価格：