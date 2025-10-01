◇セ・リーグ巨人4―2中日（2025年9月30日東京D）巨人・小林誠司捕手（36）が、1軍で初バッテリーとなった田中将の偉業をアシスト。「200勝という試合に立ち会えて凄いうれしい」と笑顔を見せた。2軍戦で組んでいたこともあり、右腕が指名。1学年下の女房役は「ファームでもいろいろな話をさせてもらって、凄い勉強になっていた」と感謝し「将大さんが持っている力はまだまだ出せると思う」と話した。