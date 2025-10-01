特別養護老人ホームで70代の男性を高温の風呂に入れ、重いやけどを負わせて死亡させたとして、介護福祉士の男が逮捕されました。逮捕されたのは、介護福祉士の三宅悠太容疑者で、ことし6月、当時、勤務していた大阪市の特別養護老人ホームで、入所者の70代の男性を高温のお湯をはった風呂に入れ、死亡させた疑いがもたれています。警察によりますと、男性には半身マヒがあり入浴介護が必要な状態でしたが、男性は50度以上のお湯に