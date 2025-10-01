名古屋市の教員らが児童の盗撮画像を、SNSグループに共有していたとされる事件で、新たに、メンバーの1人とみられる東京都の教諭の男が逮捕されました。逮捕されたのは、東京都の小学校に勤務する教諭、澤田大樹容疑者です。警察によりますと澤田容疑者は9月30日、自宅で性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノデータを所持した疑いがもたれています。調べに対し容疑を認めていて、「SNSで入手した」という趣旨の供述をしているとい