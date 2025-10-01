気象庁によると、９月３０日午後１１時ごろ、海外で規模の大きな地震がありました。 震源地は、フィリピン付近（北緯１１．１度、東経１２４．３度）で、地震の規模を示すマグニチュードは７．０と推定されます。 詳しい震源の位置はフィリピン諸島・レイテです。 震源の近くでは津波発生の可能性がありますが、この地震による日本への津波の影響はありません。 ・ ・ ・