プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「黄金比ソース！キノコのハンバーグ」 「ガーリックブロッコリー」 「マロンアイス」 の全3品。 キノコやブロッコリー、栗を使った秋を感じるメニュー。【主菜】黄金比ソース！キノコのハンバーグ ©Eレシピ 調理時間：1時間 カロリー：501Kcal レシピ制作：料理家・ソムリエ保田 美幸材料（2人分） 玉ネギ  1/2個   