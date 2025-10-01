米大リーグ（ＭＬＢ）は３０日（日本時間深夜）、９月の月間ＭＶＰを発表し、ナ・リーグ投手部門でドジャース・山本由伸投手が３、４月に続いて今季２度目の受賞となった。日本人投手で複数回選出されたのは野茂英雄、伊良部秀輝、ダルビッシュ有がいるが、シーズン２度は史上初。エンゼルス時代の大谷翔平投手は野手（ＤＨ）として２０２１年と２０２３年に達成している。山本は４試合に先発して１勝０敗、勝ち星はわずか１勝