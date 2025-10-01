●第12位〜第9位 金運を味方につけたいあなたへ── 10月のマネー運を星座別に徹底チェック！お金が舞い込むチャンスが訪れる星座は？ラッキーアクションや開運アイテムとともに、10月をポジティブにスタートさせましょう。幸運を引き寄せるヒントが満載です。○第12位 獅子座想定外の状態に忙しくなりそう。それに比例するように、あなたのお疲れも溜まる模様。金銭にまで配慮が回らないようです。タイパやコスパを意識した消費を