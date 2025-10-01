明治学院大学国際学部付属研究所は、「日本の貧困と格差―状況、影響、緩和策はあるのか？」をテーマに、2025年10月から11月にかけて全4回の無料公開セミナーをハイブリッド形式で開催します。こおセミナーでは、日本の貧困や格差の現状、原因、そして社会的な緩和策について、第一線で活躍する4名の専門家が登壇し、参加者とともに考えます。 明治学院大学国際学部付属研究所 無料公開セミナー「日本の貧困と格差」