◆ＡＣＬＥ▽第２節ＪＤＴ０―０町田（３０日、マレーシア・ジョホール）町田は敵地でジョホール・ダルル・タクジム（ＪＤＴ・マレーシア）に０―０で引き分けた。前半２０分にＦＷナサンホがエリア内で倒されＰＫを獲得するも、同２３分にキッカーのＦＷ相馬勇紀が右に蹴った球はポストに直撃。相馬は「自分の所でＰＫを外してしまったので、悔しい勝ち点１になった」と悔やんだ。劇的勝利を収めた２７日の岡山戦（１〇０