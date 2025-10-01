システム ディは、長年にわたり多くの自治体で導入実績を持つ校務支援システム『School Engine』の最新モデルとして、『School Engine One』を発表しました。これは、校務支援、グループウェア、Webサービスなどの機能を一つのシステムに統合し、教職員だけでなく、保護者や児童・生徒も利用できる学校デジタルプラットフォームの実現を目指して開発が進められています システム ディ 校務支援システムを統合したデジタルプラ