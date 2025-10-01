リアライズコーポレーションは、2025年9月26日に株式会社池田泉州銀行と、大型トラック車両等を投資対象とする独自金融スキーム「トラックファンド(R)」事業を介した顧客紹介業務の提携契約を締結しました。この提携により、地域金融機関との連携を強化し、運送業界の活性化に貢献することを目指します。 リアライズコーポレーション／池田泉州銀行「トラックファンド(R)」事業で提携 提携契約の概要 提携内