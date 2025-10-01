JA全農たまごは、国産の野菜や豆類などの植物由来の原材料でたまごの美味しさを再現した「畑から生まれたたまご」シリーズを拡充し、新たに「たまごサラダタイプ」をニッポンエールブランドから2025年9月29日(月)により販売中です。あわせて、既存の「スクランブルタイプ」もパッケージ刷新と賞味期限延長を行い、同日リニューアル発売します。 JA全農たまご ニッポンエール「畑から生まれたたまご」シリーズ「たまごサラダタ