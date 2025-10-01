【肩ズンFig.DEATH NOTE】 10月上旬 発売予定 価格：1回400円 夜神 月 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「肩ズンFig.DEATH NOTE」を10月上旬に発売する。価格は1回400円。 同社オリジナルデフォルメシリーズ「肩ズンFig.」に「DEATH NOTE」が登場。「夜神 月」、「L」、「リューク」、「弥 海砂」の全4種がラインナップしており、キャラクタ&#12540