東京都の小池知事は、高騰する都内の火葬料金をめぐって、民間火葬場に対して火葬料金などの指導を適切に行えるよう国に法改正を要望していくとともに、都内のすべての火葬場を調査すると述べました。東京23区内には、現在、公営の火葬場が2か所、民営が7か所ありますが、都議会各会派は民営の火葬場が料金を値上げしたことや、火葬場の数が足りないといった火葬体制を問題視しています。各会派はプロジェクトチームを立ち上げ、専