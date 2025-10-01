ふるさと納税特典ポイントのイメージふるさと納税で寄付した際の特典ポイント付与が1日からなくなった。自治体や仲介サイトによる寄付獲得競争が過熱し、制度の趣旨を損なっているとして、総務省が付与を実質的に禁じたためだ。ポイントを目当てに、駆け込みで寄付をした人も多かったとみられる。ふるさと納税の寄付総額は右肩上がりで増え、2024年度は過去最大の1兆2728億円となった。仲介サイト間の競争も激しくなり、寄付者