ランチの悩みを解消しながら、生産者への支援にもつなげる新たな福利厚生の提案とは何か。「megukuru」が企業向け福利厚生サービスとして、ランチバイキングのケータリングサービスを30日からスタートしました。従業員数やオフィス環境などで上下しますが、週1日プランで月に16万5000円。週5日プランで60万5000円の運営費を企業が負担することで、従業員は安くて野菜たっぷりのランチをオフィスで食べられる、だけではないんです。