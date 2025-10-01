「ザ・シンプソンズ」の新作映画が製作されるようだ。同人気アニメの2007年以来となる映画版が、2027年7月23日に公開されることになった。「ザ・シンプソンズ MOVIE」からおよそ20年の時を経て公開される映画版。内容については明らかになっていないものの、ホーマー・シンプソンが数字の「2」というデコレーションが散りばめられたピンクのドーナツを握った姿が描かれた映画の告知ポスターが、このたび解禁となった。前作の映画版