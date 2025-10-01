インタビューに応じるシャープの沖津雅浩社長シャープの沖津雅浩社長は30日、インタビューに応じ、新たな成長の柱として「電気自動車（EV）や人工知能（AI）に投資する」と述べた。白物家電などの既存事業で業績を安定させ、親会社である台湾の鴻海精密工業の資源も活用して新規事業に取り組む。シャープは鴻海と協力し、2024年9月にEVの試作モデルを公開した。中期的に利益が出る見込みであれば、事業化する計画で「（発売か