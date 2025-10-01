東京都は1日、出産時に麻酔で痛みを和らげる無痛分娩に最大10万円の費用を助成する制度を始めた。都によると都道府県単位では全国初の取り組み。市区町村レベルでは群馬県下仁田町が既に導入している。無痛分娩の際に追加で生じる費用を軽減し、出産方法を選択できる環境を整備した。無痛分娩は苦痛の緩和だけでなく、体力の消耗が少ないことも利点とされている。原則として1日以降に、都が公表した対象医療機関で出産したこと