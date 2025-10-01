10月2日に開幕する男子ゴルフ「第55回バンテリン東海クラシック」の前夜祭が、名古屋で開かれました。前夜祭には、選手や関係者らおよそ100人が出席し、アメリカPGAツアーを主戦場とするホストプロの星野陸也選手や、地元・清須市出身の桂川有人選手らが意気込みを語りました。桂川有人選手：「愛知県出身として頑張りたい」また、1日に行われるプロアマトーナメントの組み合わせが発表されたほか、14番から18番